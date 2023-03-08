"Барыс" после провального сезона в КХЛ не станет выгонять легионеров с многомиллионными зарплатами?

Американец Джереми Бракко и канадец Майкл Шапю вероятнее всего останутся в "Барысе" на следующий сезон. Об этом сообщает телеграм-канал "Трансферы КХЛ".

В регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 Бракко набрал 40 (14+26) очков в 59 играх, а Шапю - 3 (3+0) очка в десяти встречах. Клуб же не вышел в плей-офф и показал худший результат в истории.

По данным паблика, Бракко зарабатывает в "Барысе" 22 миллиона рублей - это около 126,5 миллионов тенге, а Шапю - 26 миллионов рублей в год - или около 149,5 миллиона тенге.

"Форварды Джереми Бракко и Майкл Шапю с большой долей вероятности останутся в "Барысе" на следующий сезон. По контракту Бракко зарабатывал в "Барысе" 22 миллиона рублей в год. Зарплата Майкла Шапю - 26 миллионов", - пишет канал.