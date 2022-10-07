"Барыс" проиграл второй матч подряд в КХЛ

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Сегодня 00:12 Комментарии 1
©ХК "Торпедо"

Казахстанский "Барыс" уступил нижегородскому "Торпедо" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1. Первому посчастливилось забросить шайбу Игорю Ларионову на 12-й минуте. На это гости ответили точным броском Егора Петухова на 46-й.

Победу же россиянам принесли результативные действия Николая Коваленко и Денниса Яна на 58-й и 59-й минутах соответственно. Причем последний гол был забит в пустые ворота.

Как итог, казахстанский клуб потерпел второе поражение подряд (ранее была неудача в домашней игре с "Нефтехимиком" - 1:2). Но несмотря на это, с 15 очками остался на шестом месте в таблице Восточной конференции. Торпедовцы же набрали 19 очков и поднялись с шестой строчки на промежуточную третью на "Западе".

Следующий матч "Барыс" проведет против "Ак Барса" 8 октября в Казани.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ
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