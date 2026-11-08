"Барыс" проиграл третий матч подряд в КХЛ

Сегодня, 8 ноября, астанинский "Барыс" потерпел поражение от хабаровского "Амура" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Матч прошёл в Хабаровске и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев льда. Первую шайбу на 38-й минуте забросил Олег Ли, а автором второй стал Кирилл Ураков на 60-й минуте.

Для казахстанского клуба это третье поражение подряд. Ранее астанчане проиграли в гостях челябинскому "Трактору" (1:2) и владивостокскому "Адмиралу" (4:5).

После этой игры у команд стало по 25 очков, но по дополнительным показателям "Амур" поднялся на четвёртое место в таблице Восточной конференции, а "Барыс" опустился на пятую строчку.

Следующие две игры в КХЛ "Барыс" проведёт на своём льду с "Адмиралом" (12 ноября) и магнитогорским "Металлургом" (15 ноября).