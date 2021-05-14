"Барыс" продлил контракт с канадским форвардом из сборной Казахстана

Нападающий Кертис Волк подписал односторонний контракт сроком на один сезон с "Барысом". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

28-летний Волк выступает за северян с 2018 года.

Кертис никогда не вызывался в сборную Канады, однако принял решение защищать цвета сборной Казахстана, в составе которой готовится к старту чемпионата мира 2021 года в Латвии.

Напомним, что Казахстан стартует на ЧМ матчем с Латвией 22 мая. В дальнейшем подопечные Юрия Михайлиса сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая). Для выхода в 1/4 финала нужно попасть в четверку сильнейших группы.

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