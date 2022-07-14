"Барыс" представил тренерский штаб на новый сезон КХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" представил тренерский штаб основной команды, который будет помогать Андрею Скабелке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Регулярный чемпионат в КХЛ стартует 1 сентября, а в тренерский штаб вошли следующие специалисты:

Игорь Матушкин - ассистент главного тренера;

Федор Полищук - тренер нападающих;

Владимир Копать - тренер защитников;

Александр Шимин - тренер вратарей;

Кирилл Легчаков - тренер по ОФП;

Ерлан Сагымбаев - тренер по развитию игроков;

Сергей Тамбулов - видеотренер.

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Ранее "Барыс" объявил о подписании игроков, а в августе казахстанский клуб сыграет на двух турнирах.

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