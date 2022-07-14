"Барыс" представил тренерский штаб на новый сезон КХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" представил тренерский штаб основной команды, который будет помогать Андрею Скабелке, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Регулярный чемпионат в КХЛ стартует 1 сентября, а в тренерский штаб вошли следующие специалисты:
Игорь Матушкин - ассистент главного тренера;
Федор Полищук - тренер нападающих;
Владимир Копать - тренер защитников;
Александр Шимин - тренер вратарей;
Кирилл Легчаков - тренер по ОФП;
Ерлан Сагымбаев - тренер по развитию игроков;
Сергей Тамбулов - видеотренер.
Появилось расписание Кубка Президента с участием "Барыса"
Ранее "Барыс" объявил о подписании игроков, а в августе казахстанский клуб сыграет на двух турнирах.Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт