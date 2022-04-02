"Барыс" предложит бомбардиру "большой контракт". У него есть варианты в КХЛ и США

Лидер "Барыса" Никита Михайлис может оказаться в омском "Авангарде" или продолжить карьеру в НХЛ. Телеграм-канал "Арена Бреда" объясняет ситуацию, которая сложилась вокруг казахстанского форварда.

Российский ресурс metaratings.ru отправил Михайлиса в "Авангард", но эту информацию назвали преждевременной.

"В ближайшие дни перед Михайлисом-младшим и его партнерами по команде будет закрыта задолженность по заработной плате за последние три месяца, и "Барыс" планирует предложить своему лидеру самый большой контракт в клубе сроком на три года.

От решения вопроса с Михайлисом-младшим во многом зависит судьба и Михайлиса-старшего. В случае отъезда сына тренера в Россию контракт со специалистом попросту могут не продлить.

Не исключена ситуация, по которой сам Никита местом продолжения карьеры выберет не КХЛ, а Северную Америку. В настоящий момент сторона игрока изучает все варианты продолжения карьеры хоккеиста", - пишет источник.

26-летний Михайлис в прошлом сезоне набрал 46 (19+27) очков, обновив личный рекорд в КХЛ. Это лучший результат в команде.

"Барыс" рискует потерять весь состав. Подробности

Добавим, что в "Барысе" не только серьезные задержки по заработной плате, но и ожидаются кардинальные изменения в составе, ведь у большинства игроков истекают контракты. Заканчивается соглашение и с главным тренером "Барыса" Юрием Михайлисом.