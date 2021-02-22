"Барыс" потерял ключевого защитника перед плей-офф КХЛ

Защитник "Барыса" Джесси Блэкер переведен в список травмированных игроков, сообщается на сайте КХЛ.

Хоккеист сборной Казахстана получил травму в прошедшем матче с "Сибирью" и пропустит ближайшие игры команды.

В нынешнем сезоне Блэкер провел в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

Отметим, что до конца регулярного чемпионата "Барысу", который уже обеспечил себе выход в плей-офф, осталось провести три гостевые встречи - против "Ак Барса" (23 февраля), "Куньлуня РС" (25 февраля) и "Авангарда" (27 февраля).

В Восточной конференции КХЛ "Барыс" на сегодня занимает восьмое место, набрав 66 очков в 57 матчах, и при таком раскладе в первом раунде Кубка Гагарина выходит на "Ак Барс".