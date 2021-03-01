"Барыс" потерял Кертиса Волка перед стартом в плей-офф КХЛ

Нападающий "Барыса" Кертис Волк переведен в список травмированных, сообщается на сайте клуба.

В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с китайским "Куньлунем" 25 февраля форвад сборной Казахстана получил повреждение. Он пропустит ближайшие матчи команды.

В нынешнем сезоне Волк сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 59 из 60 возможных матчей, пропустив последнюю игру с "Авангардом". Он набрал 29 (9+20) баллов.

Напомним, что уже завтра, 2 марта, "Барыс" стартует в плей-офф КХЛ. В первом круге казахстанская команда сыграет с магнитогорским "Металлургом". Первые два матча пройдут на выезде. С расписанием можно ознакомиться здесь.

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