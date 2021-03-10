"Барыс" потерял канадского нападающего до конца серии с "Металлургом"

Канадский форвард "Барыса" Фил Варон больше не сыграет в серии с магнитогорским "Металлургом". Об этом сообщает телеграм-канал "Хоккей без зрителей".

Отмечается, что у ведущего центрального нападающего проблемы с плечом.

Напомним, что Варон не доиграл четвертый матч "Барыса" с "Магниткой" в Нур-Султане и не вышел на пятую игру серии в Магнитогорске. Он стал четвертым хоккеистом в лазарете казахстанского клуба.

Следующий матч команд пройдет в столице Казахстана 12 марта. Счет в серии до четырех побед 3-2 в пользу российского клуба.

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