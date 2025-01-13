"Барыс" покинет КХЛ? В клубе сделали заявление
Генеральный директор "Барыса" Нурлан Оразбаев прокомментировал возможный выход столичного клуба из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.
Генеральный директор "Барыса" Нурлан Оразбаев прокомментировал возможный выход столичного клуба из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.
"Создание КХЛ - это было поручение президента России. Они долгое время не могли выиграть чемпионат мира. Нужны были какие-то реформы. Было принято решение создать КХЛ. А решение об участии "Барыса" в КХЛ было принято на правительственном уровне. Участвовать в КХЛ или не участвовать, не нам решать", - заявил Оразбаев.
Напомним, столичный клуб выступает в КХЛ с сезона-2008/09 - с момента образования лиги. Астанчане провели свыше 1000 матчей в КХЛ.
На данный момент, "Барыс", набравший 25 очков, занимает предпоследнее, 11 место в Восточной конференции.
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