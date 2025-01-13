"Барыс" покинет КХЛ? В клубе сделали заявление

Генеральный директор "Барыса" Нурлан Оразбаев прокомментировал возможный выход столичного клуба из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

"Создание КХЛ - это было поручение президента России. Они долгое время не могли выиграть чемпионат мира. Нужны были какие-то реформы. Было принято решение создать КХЛ. А решение об участии "Барыса" в КХЛ было принято на правительственном уровне. Участвовать в КХЛ или не участвовать, не нам решать", - заявил Оразбаев.