Экономия средств. В "Барысе" сделали заявление о будущем команды

Генеральный директор "Барыса" Нурлан Оразбаев на пресс-конференции сделал ряд заявлений о ближайшем будущем "Номада" и "Снежных Барсов", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"За последние шесть лет через нашу команду прошли 113 легионеров, в "Номаде" - 63 игрока из других стран. Сейчас у нас в "Номаде" выступают молодые казахстанцы, которые должны быть кандидатами в молодежную сборную Казахстана. Фарм-клуб должен работать на первую команду.

В МХЛ уровень ниже нашего казахстанского чемпионата. В 20 лет хоккеист уже должен выступать за команду мастеров, а не в молодежной хоккейной лиге. Мое мнение таково: мы должны оставить один фарм-клуб, который будет выступать в чемпионате Казахстана.

Во-первых, это экономия средств. В нашем бюджете нет средств на команду "Снежные Барсы". Во-вторых, я считаю, что должен быть один фарм-клуб, и он должен играть во взрослом чемпионате. Мы даже в "Барысе" не можем поменять коньки. Я пока не знаю, будет ли эта команда в следующем сезоне выступать в МХЛ", - заявил Нурлан Оразбаев.