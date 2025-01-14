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Появилась информация о возвращении легенды в "Барыс"

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Появилась информация о возвращении легенды в "Барыс" ©ХК "Барыс"

Телеграм-канал "Трансферы КХЛ | Хоккей" сообщил о возможном возвращении бывшего канадского и казахстанского хоккеиста Кевина Даллмэна в астанинский "Барыс", передают Vesti.kz.

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Телеграм-канал "Трансферы КХЛ | Хоккей" сообщил о возможном возвращении бывшего канадского и казахстанского хоккеиста Кевина Даллмэна в астанинский "Барыс", передают Vesti.kz.

"Канадец Кевин Даллмэн может вернуться в "Барыс", но уже в качестве функционера в системе клуба", - пишет источник.

Даллмэн выступал за "Барыс" с 2008 по 2012 и с 2014 по 2019 годы. Также в КХЛ он играл за санкт-петербургский СКА.

Всего Даллмэн провел в КХЛ 620 матчей, в которых набрал 431 (142+289) очко. Также Кевин выступал за сборную Казахстана на четырех чемпионатах мира и двух олимпийских отборах.

В 2019 году защитник объявил о завершении карьеры.

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