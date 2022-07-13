"Барыс" подписал казахстанского форварда

Хоккейный клуб "Барыс" объявил о заключении пробного контракта с Михаилом Рахмановым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соглашение с казахстанским нападающим действует до 31 августа 2022 года.

Хоккеист выступал за команды из системы "Барыса" с 2012 по 2015 год. В КХЛ Михаил сыграл 130 матчей и заработал 24 (13+11) балла за результативность.

Последние два года форвард провел в карагандинской "Сарыарке". В минувшем сезоне за 61 встречу (включая 17 в плей-офф) Рахманов записал на свой счёт 78 (38+40) очков и был признан лучшим нападающим чемпионата Казахстана.

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