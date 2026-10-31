"Барыс" поднялся на второе место КХЛ и обошел почти всю лигу по голам

Астанинский "Барыс" поднялся на второе место Восточной конференции после победы над "Шанхайскими Драконами" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В активе казахстанской команды теперь 25 очков после 21 матча. Столько же баллов набрал нижнекамский "Нефтехимик", однако "Барыс" опережает конкурента благодаря дополнительным показателям.

Лидером Восточной конференции остается магнитогорский "Металлург". Команда набрала 34 очка в 22 встречах и пока сохраняет комфортный отрыв от преследователей.

При этом "Барыс" входит в число самых результативных клубов всего чемпионата. На счету астанчан 71 заброшенная шайба — это второй показатель в КХЛ. Больше забил только "Металлург", у которого 72 гола.

Ближайшие матчи регулярного чемпионата "Барыс" проведет на выезде: против "Трактора" (4 ноября), "Адмирала" (6 ноября) и "Амура" (8 ноября).