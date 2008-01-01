"Барыс" почти отыгрался с 0:3, но потерпел поражение от "Торпедо"

Команда прервала победную серию из четырех матчей.

Фото: ХК "Барыс"©
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Вчера 21:39
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Торпедо Н 2:3

Голы: Гончарук, 10 (0:1) ; Варнаков, 22 (0:2) ; Клус, 27 (0:3) ; Варон, 30 (1:3) ; Варон, 37 (2:3)

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ХК "Барыс" потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса в Нур-Султане принимали нижегородское "Торпедо" и уступили со счетом 2:3. При этом команда уступала по ходу матча 0:3 и почти смогла отыграться.

Ворота "Барыса" в этом матче защищал Хенрик Карлссон. Он пропустил шайбы на 11-й, 23-й и 27-й минутах.

Но ход встречи почти переломил Фил Варон. Сначала он отличился в середине второго периода, а затем в его концовке оформил дубль. В итоге перед третьей 20-минуткой счет был уже 2:3. 

В третьей 20-минутке, однако, голов больше забито не было. Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться по этой ссылке.

"Барыс" прервал серию из четырех побед. Следующую игру команда Михайлиса проведет 13 декабря в Челябинске против "Трактора".

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ
Хоккей КХЛ
1
Вчера 21:39
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