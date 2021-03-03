"Барыс" отметил достижение своего капитана в КХЛ

За казахстанский клуб защитник выступает с 2017 года.

Даррен Диц. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 12:00

Хоккеист "Барыса" Даррен Диц в матче с "Металлургом" забросил шайбу в ворота соперника и отдал голевую передачу, тем самым набрав 150 очков в КХЛ, сообщает пресс-служба столичного клуба.

В КХЛ капитан казахстанской команды выступает с 2017 года, все 230 матчей защитник провел за "Барыс", в них он заработал 150 очков (57 голов и 93 передачи).

Напомним, что встреча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина прошла в Магнитогорске и завершилась победой хозяев льда со счетом 7:4.

Следующий матч команд также пройдет 4 марта в России, после чего они переедут в Нур-Султан, где сыграют 6 и 8 марта. Серия продлится до четырех побед. "Магнитка" ведет в ней 1-0.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей Диц Даррен
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 12:00
© 2008 - 2021 ТОО «EML»