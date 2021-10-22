"Барыс" остался без очков во втором матче подряд в КХЛ

©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 21:44
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Локомотив 1:4

Голы: Анисимов, 15 (0:1) ; Шалунов, 27 (0:2) ; Лилья, 43 (1:2) ; Марченко, 54 (1:3) ; Кудрявцев, 57 (1:4)

Нереализованные:

Турнирная таблица

"Барыс" проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, у которых шайбы забросили Артем Анисимов, Максим Шалунов, Денис Алексеев и Павел Кудрявцев. У "Барыса" единственную шайбу забросил Якоб Лилья. А Никита Михайлис в этом голе продлил свою результативную серию до восьми матчей, теперь у него 5+5.

"Барыс" проиграл второй матч подряд в основное время и с 18-ю очками остался на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. "Локомотив", занимающий шестое место на Западе, набрал 24 балла.

24 октября "Барыс" примет в Нур-Султане череповецкую "Северсталь". Начало матча в 17:00 по местному времени.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Локомотив ХК Михайлис Никита


Показать комментарии
Хоккей КХЛ
3
Сегодня 21:44
© 2008 - 2021 ТОО «EML»