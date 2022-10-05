"Барыс" определился с составом на выездную серию

ХК "Барыс" обнародовал состав на два ближайших матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Астанчане отправились в короткое выездное турне по маршруту Нижний Новгород - Казань в следующем составе.

Вратари: Андрей Шутов, Никита Бояркин, Юлиус Гудачек.

Защитники: Адиль Бекетаев, Кристофер Биграс, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Иван Мищенко, Нельсон Ножье, Юрий Сергиенко, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Джереми Бракко, Линден Вей, Диас Гусейнов, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

"Барыс" 6 октября сыграет с "Торпедо" (начало в 22:00 по времени Астаны), 8 октября столичный клуб сыграет с "Ак Барсом". Встреча в Казани начнется в 20:00.