"Барыс" определился по экс-игроку "Авангарда". Его брали на просмотр

Хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о прекращении сотрудничества с российским защитником Максимом Минеевым.

Пробный контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. В майке "Барыса" Минеев провел один матч в рамках Кубка Президента Республики Казахстан.

Напомним, Минеев находился на просмотре в "Барысе". 24-летний защитник на уровне КХЛ ранее выступал в командах "Авангард", "Северсталь", "Динамо" из Москвы и "Торпедо".

Прошлый сезон Минеев начинал в "Сочи", где за 17 матчей заработал два (1+1) балла за результативность. Вторую часть сезона он провел в ижевской "Ижстали" в ВХЛ.

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