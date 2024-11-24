"Барыс" огласил состав на матч КХЛ с "Авангардом"
©ХК "Барыс"
Столичному "Барысу" предстоит игра с омским "Авангардом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
Столичному "Барысу" предстоит игра с омским "Авангардом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
Встреча состоится сегодня, 24 ноября, в Астане и начнется в 16:30 по местному времени.
Прямая трансляция матча "Барыс" - "Авангард"
Казахстанский клуб сыграет в таком составе:
"Авангард" с 24 очками занимает десятое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 20 баллами находится на предпоследней, 11-й позиции.
"Барысу" сообщили хорошие новости перед матчем КХЛ
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