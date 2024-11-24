"Барысу" сообщили хорошие новости перед матчем КХЛ

Столичный "Барыс" встретится с омским "Авангардом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 24 ноября, в Астане и начнется в 16:30 по местному времени.

Прямая трансляция матча "Барыс" - "Авангард"

Появился оптимистичный прогноз для казахстанского клуба.

"На наш взгляд, "Барыс" уже не стоит сильно недооценивать, особенно когда он играет на домашней площадке. До этого "барсы" нередко удивляли и добивались успеха в тех поединках, в которых от них совершенно ничего не ждали. "Авангард" продолжает выступать очень нестабильно и не может одержать даже две виктории кряду. Плюс ко всему, в последний раз омичи добывали победу на выезде с разницей больше, чем в одну шайбу, еще в середине прошлого месяца, и с того момента все очки достаются им в упорной борьбе. Думаем, что и в этот раз хозяева смогут довести дело до овертайма", - говорится прогнозе от Vseprosport.