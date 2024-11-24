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Прямая трансляция матча "Барыса" с "Авангардом" в КХЛ

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Прямая трансляция матча "Барыса" с "Авангардом" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 24 ноября, столичный "Барыс" сыграет с омским "Авангардом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

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Сегодня, 24 ноября, столичный "Барыс" сыграет с омским "Авангардом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Астане и начнется в 16:30 по местному времени. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Омский клуб с 24 очками занимает десятое место в Восточной конференции, в которой астанчане с 20 баллами располагаются на предпоследней, 11-й позиции.

В лазарете казахстанского клуба находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко.

После этого противостояния "Барыс" отправится на выездную серию игр против новосибирской "Сибири" (27 ноября), магнитогорского "Металлурга" (29 ноября) и московского ЦСКА (1 декабря).

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