"Барысу" дали совет для попадания в плей-офф КХЛ

Экс-защитник "Салавата Юлаева" Никита Щитов высказал свое мнение о выступлениях "Барыса" в нынешнем сезоне КХЛ, сообщают Vesti.kz.

"Думаю, "Барысу" по силам побороться за восьмую строчку Востока. Тренер должен грамотно выстроить работу. Чтобы воспитанники и легионеры клуба были объединены одной идеей - попаданием в плей-офф Кубка Гагарина. Коллектив должен быть дружным и сплоченным. Нужно запредельно выкладываться перед своими трибунами. Вот тогда шансы есть", - приводит слова Щитова Legalbet.kz.

"Барыс" с 20 очками занимает предпоследнее, 11 место в Восточной конференции. Замыкает таблицу "Амур" с 15. У хабаровчан наименьшее количество очков среди всех участников КХЛ.

Отметим, что астанчане с сезона-2022/23 не пробивались в плей-офф КХЛ.