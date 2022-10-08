"Барыс" одержал героическую победу над "Ак Барсом"

ХК "Барыс" одержал выездную победу над "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. "Барыс" в конце первого периода на 19-й минуте, благодаря шайбе Самата Данияра, вышел вперед.

В дебюте второго периода "Ак Барс" после гола Кирилла Петрова (23-я минута) сравнял счет.

Впрочем, Адиль Бекетаев на 28-й минуте вывел астанчан вперед, а Линден Вей спустя четыре минуты забросил третью шайбу "Барыса".

А точку, правда, не победную, в этом матче поставил игрок "Ак Барса" Артем Галимов, отличившийся на 37-й минуте.

В третьем периоде соперники обошлись без заброшенных шайб.

Отметим, что "Барыс" победил после двух поражений кряду от "Нефтехимика" и "Торпедо".

11 октября астанчане примут на своем льду "Куньлунь".