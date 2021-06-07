"Барыс" объявил об уходе натурализованного защитника сборной Казахстана в ЦСКА

Он дебютировал в национальной команде на чемпионате мира.

Фото: ХК "Барыс"©️
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Сегодня 18:06

Защитник Виктор Сведберг продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом на своем официальном сайте сообщил ХК "Барыс".

Он провел в казахстанском клубе три сезона, в которых сыграл 84 матча, набрав 22 (6+16) очка при показателе полезности +24.

Напомним, что ранее Сведберг, уроженец Швеции, получил гражданство Казахстана. Теперь он не является легионером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В составе национальной команды он принял участие в чемпионате мира в Латвии.

 

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Сегодня 18:06
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