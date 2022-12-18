"Барыс" объявил состав на выездной матч с аутсайдером конференции КХЛ

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Завтра, 19 декабря "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретится в Нижнекамске с местным "Нефтехимиком", сообщает корреспондент Vesti.kz. Тренерский штаб клуба объявил список хоккеистов, которые отправились на выезд.

Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Юлиус Гудачек.

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Алекс Грант, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Иван Мищенко, Нельсон Ножье, Егор Шалапов.

Нападающие: Джереми Бракко, Линден Вей, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Майкл Шапю, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Как сообщает пресс-служба астанчан Алихан Асетов продолжает восстанавливаться после болезни, он не примет участие в ближайшей игре.

"Барыс" перед этой игрой с 37-ю очками, занимает девятое место в Восточной конференции. У "Нефтехимика" предпоследнее десятое место на Востоке и 35 баллов.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Нефтехимик

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