"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с "Авангардом"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 18:40
©ХК "Барыс"

"Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Омске и начнется в 19:30 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляция будет доступна здесь.

"Авангард" занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 79 очками, в то время как "Барыс" занимает последнее, 11-е место с 61 баллом.

В своей последней игре "Барыс" победил в гостях пекинский клуб "Куньлунь" со счетом 2:1 в овертайме. Этот матч станет последней выездной поездкой "Барыса" в этом сезоне, и он закончит ее игрой против новосибирской "Сибири" 22 февраля.

Подопечные тренера Андрея Скабелки уже не имеют шансов на попадание в плей-офф КХЛ.

Состав на игру:

Шевченко – Шестаков – Петухов, Грант (А) – Ножье

Савицкий – Вей (С) – Бракко, Бекетаев – Мищенко

Рахманов – Сагадеев – Михайлис (А), Грэм – Гайтамиров

Асетов – Гурков – Кайыржан, Данияр

Вратари: Бояркин (Гудачек)

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:40
КХЛ
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с "Авангардом"
Сегодня , 15:00
КХЛ
Никита Михайлис уходит? Казахстанский комментатор - о будущем "Барыса" после провала в сезоне КХЛ
Сегодня , 13:47
КХЛ
Экс-форвард "Барыса" стал самым дорогим игроком КХЛ
Сегодня , 09:00
КХЛ
"Может, за контракты ребята будут биться". "Барысу" сообщили исход матча с "Авангардом" в КХЛ
Сегодня , 07:30
КХЛ
Прямая трансляция матча КХЛ "Авангард" - "Барыс"
18 февраля, 23:55
КХЛ
Андрей Скабелка прокомментировал победу "Барыса" в матче КХЛ
18 февраля, 23:39
КХЛ
Два казахстанца из "Барыса" стали звездами матча против "Куньлуня"
18 февраля, 22:47
КХЛ
Видеообзор победы "Барыса" над "Куньлунем" в КХЛ
18 февраля, 22:22
КХЛ
"Барыс" дожал "Куньлунь" в овертайме матча КХЛ
18 февраля, 19:20
КХЛ
"Барыс" объявил состав на матч с "Куньлунем" в КХЛ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»