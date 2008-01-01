"Барыс" объявил состав на гостевой матч c четвертой командой "Востока"

Тренерский штаб "Барыса" определился с составом на гостевой матч с челябинским "Трактором" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра пройдет 13 декабря. Команда Юрия Михайлиса отправилась в Челябинск в следующем составе:

вратари: Карлссон, Кудрявцев, Ортио;

защитники: Гайтамиров, Данияр, Клещенко, Маклюков, Метальников, Орехов, Хетерингтон, Шалапов;

нападающие: Акользин, Асетов, Вароне, Виделль, Волк, Лилья, Михайлис, Мусоров, Панюков, Петухов, Сагадеев, Старченко, Фрэттин, Шевченко.

На данный момент "Трактор", набрав 46 очков в 36 играх, занимает четвертой место в Восточной конференции. "Барыс" (33 очка после 31 матча) идет девятым на "Востоке".