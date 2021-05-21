"Барыс" объявил о решении по канадскому форварду

ХК "Барыс" не станет продлевать контракт с канадским нападающим Филом Вароном. Об этом сообщается на сайте клуба.

Судьба форварда на фоне массового оттока игроков из казахстанской команды была неясна. Теперь же в клубе объявили о решении.

"Нападающий Фил Варон продолжит свою карьеру в другой команде. "Барыс" благодарит спортсмена за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов на новом месте!" - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Варон перешел в "Барыс" в октябре 2020 года, проведя неполный сезон в КХЛ. Ранее клуб объявил о подписании другого канадского нападающего, который стал вторым новичком в это межсезонье.

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