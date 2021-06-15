"Барыс" объявил о продлении контракта с канадским форвардом

Он хорошо знаком казахстанским болельщикам.

Фото: ХК "Барыс"©️
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:42

Канадский нападающий Мэтт Фрэттин продолжит выступать за "Барыс", сообщается на сайте клуба.

Хоккеист подписал одностороннее соглашение сроком на один сезон - до 30 апреля 2022 года.

"Фрэттин хорошо знаком болельщикам из столицы Казахстана. Мэттью провел в майке "Барыса" более 160 поединков", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне КХЛ Фрэттин сыграл за "Барыс" 55 матчей и записал в свой актив 30 (12+18) очков. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Фрэттин Мэтт


Хоккей КХЛ
0
Сегодня 16:42
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