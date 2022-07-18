ХК "Барыс" объявил о начале подготовки к сезону, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Возвращаемся к работе", - гласит описание к серии фотографий с тренировки на льду в Intagram "Барыса".

На днях команда начала тренировки на земле, в ходе которых прошла бип-тест.

Отметим, что "Барыс" 3 сентября стартует в новом сезоне КХЛ. Команда Андрея Скабелки на выезде сыграет с минским "Динамо".

Первый домашний матч "Барыс" сыграет 13 сентября. Соперником будет челябинский "Трактор".

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