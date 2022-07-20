"Барыс" объявил о контракте с чемпионом мира из сборной США

ХК "Барыс" официально объявил о заключении контракта с Джереми Бракко, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Одностороннее соглашение с американским форвардом рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Практически всю свою карьеру Бракко провел в Северной Америке. В составе юниорской и молодежной сборных США он становился чемпионом мира. В 2015 году он был задрафтован "Торонто". В сезоне-2017/18 Бракко выиграл Кубок Колдера в составе "Торонто Марлис". Всего за 169 матчей в АХЛ он заработал 145 (32+113) очков.

В прошедшем сезоне хоккеист выступал за немецкий "Крефельд Пингвин". За 54 матча в чемпионате Германии Джереми записал в свой актив 54 (14+40) балла, стал лучшим ассистентом и бомбардиром своей команды.

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