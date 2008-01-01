"Барыс" обыграл "Трактор" и вошел в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ

Казахстанский "Барыс" обыграл челябинский "Трактор" и вошел в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. У "Барыса" шайбы забросили Роман Старченко (десятая минута, в большинстве), Никита Михайлис (30-я), Мэтт Фрэттин (43-я, в большинстве) и Линус Виделль (47-я). А у "Трактора" отличились Лоуренс Пилут (46-я, в большинстве) и Лукаш Седлак (49-я).

Победа позволила подопечным Юрия Михайлиса набрать 35 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Казахстанская команда опережает "Сибирь", которая опустилась на девятую строчку, на один балл, но имеет пять матчей в запасе. "Трактор" с 46 очками располагается на четвертом месте на "Востоке".

Следующую встречу "Барыс" проведет также на выезде - 19 декабря сыграет с китайским "Куньлунем".