"Барыс" обыграл худшую команду конференции и сохранил за собой шестое место

Казахстанский "Барыс" выиграл у пекинского "Куньлуня" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Мытищах и завершилась со счетом 3:0 в пользу астанчан.

Первым успеха на четвертой минуте добился капитан гостей Даррен Диц.

Спустя три минуты преимущество казахстанской команды удвоил Антон Сагадеев, которому ассистировали Роман Старченко и Линус Виделль.

В дальнейшем могли забить как номинальные хозяева, так и подопечные Юрия Михайлиса, но счет больше не изменился. И во многом благодаря уверенной игре Хенрика Карлссона. Шведский голкипер не подвел "Барыс" и во втором периоде, когда в особенности не позволил сопернику реализовать выход один на один.

Если второй отрезок игры выдался безрезультативным, то в третьем Никита Михайлис забросил третью шайбу "Барыса", случилось это на 52-й минуте.

До конца игры столичная команда могла забить еще, но, видимо, в этот вечер ей было не суждено превысить лимит в три шайбы. При этом Карлссон заслуженно оформил "сухарь".

Благодаря этому выигрышу "Барыс" набрал 69 очков и сохранил за собой шестое место в Восточной конференции, в которой "Куньлунь" с 34 баллами располагается на последней, 12-й строчке.

Заключительный матч в "регулярке" казахстанский клуб проведет с "Авангардом" в Омске 27 февраля.