"Барыс" обменял нападающего сборной Казахстана в "Авангард"

Нападающий Дмитрий Шевченко в результате обмена между "Барысом" и "Авангардом" отправился в омский клуб. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Отмечается, что "Барыс" получит за переход игрока денежную компенсацию.

Шевченко выступал за астанчан на протяжении последних четырех лет. В прошлом сезоне нападающий сборной Казахстана сыграл в КХЛ 52 матча, за которые заработал шесть (1+5) баллов.

Напомним, что в нынешнее межсезонье состав "Барыса" претерпевает серьезные изменения. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

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