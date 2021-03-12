"Барыс" назвал состав на решающий матч плей-офф с "Металлургом"

ХК "Барыс" назвал состав на шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Металлурга", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 12 марта, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.

Напомним, что эта игра может решить исход серии, в которой россияне ведут 3-2. "Магнитка" в случае победы пройдет в следующий раунд. "Барыс" же может сравнять счет в серии и перевести ее в Магнитогорск, оставив себе еще один шанс.

За статистикой онлайн можно следить по этой ссылке.

Без права на ошибку. Прямая трансляция шестого матча "Барыса" в серии плей-офф Кубка Гагарина

Вратарь: Йони Ортио (Хенрик Карлссон);

Алексей Маклюков - Даррен Диц, Кирилл Панюков - Дмитрий Шевченко - Мэтт Фрэттин;

Диллон Хетерингтон - Егор Шалапов, Якоб Лилья - Кертис Волк - Линус Виделль;

Алекс Линтуниеми - Джесси Блэкер, Роман Старченко - Аркадий Шестаков - Никита Михайлис;

Максим Мусоров, Егор Петухов - Дмитрий Гурков - Павел Акользин.