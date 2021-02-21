"Барыс" назвал состав на последний домашний матч "регулярки" КХЛ

ХК "Барыс" назвал состав на последний домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором он примет новосибирскую "Сибирь", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 21 февраля, в 17:00 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция последнего домашнего матча "Барыса" в "регулярке" КХЛ

Вратарь: Хенрик Карлссон (Денис Каратаев);

Даррен Диц - Алексей Маклюков, Кирилл Панюков - Фил Варон - Линус Виделль;

Алекс Линтуниеми - Джесси Блэкер, Якоб Лилья - Кертис Волк - ;

Диллон Хетерингтон - Самат Данияр, Роман Старченко - Дмитрий Гурков - Алихан Асетов;

Максим Мусоров, Павел Акользин - Антон Сагадеев - Дмитрий Шевченко.

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