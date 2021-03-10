"Барыс" назвал состав на пятый матч плей-офф с "Металлургом"

ХК "Барыс" назвал состав на пятый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Металлурга", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 10 марта, в Магнитогорске и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция пятого матча "Барыса" в плей-офф Кубка Гагарина

Вратарь: Йони Ортио (Хенрик Карлссон);

Алексей Маклюков - Даррен Диц, Кирилл Панюков - Линус Виделль - Мэтт Фрэттин;

Диллон Хетерингтон - Егор Шалапов, Роман Старченко - Дмитрий Гурков - Егор Петухов;

Алекс Линтуниеми - Джесси Блэкер, Якоб Лилья - Кертис Волк - Никита Михайлис;

Максим Мусоров, Дмитрий Шевченко - Аркадий Шестаков - Павел Акользин.

Напомним, счет в серии до четырех побед - 2-2. После Магнитогорска игра пройдет в Нур-Султане 12 марта. Для выхода во второй раунд Кубка Гагарина одной из команд нужно выиграть еще две встречи.

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