"Барыс" назвал состав на последнюю выездную серию в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 21:33
©ХК "Барыс"

"Барыс" отправился в последнее выездное турне в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по маршруту Мытищи - Омск - Новосибирск, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичному клубу предстоят игры против пекинского "Куньлуня" (18 февраля), омского "Авангарда" (20 февраля) и новосибирской "Сибири" (22 февраля).

Астанчане, по информации пресс-службы клуба, отправились на выезд в следующем составе:

Вратари: Джелал-ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Юлиус Гудачек.

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Алекс Грант, Джесси Грэм, Самат Данияр, Иван Мищенко, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев.

Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Джереми Бракко, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Напомним, что "Барыс" лишился шансов на попадание в плей-офф КХЛ. Перед этими играми подопечные Андрея Скабелки с 59 очками занимают последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. "Регулярку" они завершат домашним матчем с ярославским "Локомотивом" 24 февраля.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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