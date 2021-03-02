"Барыс" назвал состав на первый матч в плей-офф КХЛ

ХК "Барыс" назвал состав на гостевой матч против "Металлурга", который станет стартовым в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 2 марта, в 20:00 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция первого матча "Барыса" в плей-офф КХЛ

Вратарь: Хенрик Карлссон (Йони Ортио);

Даррен Диц - Алексей Маклюков, Кирилл Панюков - Фил Варон - Мэтт Фрэттин;

Диллон Хетерингтон - Самат Данияр, Роман Старченко - Антон Сагадеев - Алихан Асетов;

Валерий Орехов - Алекс Линтуниеми, Якоб Лилья - Линус Виделль - Никита Михайлис;

Максим Мусоров, Павел Акользин - Дмитрий Шевченко - Егор Петухов.

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