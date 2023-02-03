"Барыс" назвал состав на матч с московским "Динамо" в КХЛ

Сегодня, 3 февраля, казахстанский "Барыс" встретится с московским "Динамо" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в столице России и начнется в 22:30 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.
Состав астанчан на игру:
Отметим, что перед этой игрой команда Андрея Скабелки понесла очередную потерю.
"Динамо" с 75 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции, а "Барыс" идет десятым на "Востоке", набрав 57 баллов.
Очередную выездную серию в КХЛ казахстанская команда завершит матчем с ЦСКА 5 февраля в Москве.
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