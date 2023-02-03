"Барыс" понес очередную потерю перед матчем КХЛ

ХК "Барыс" понес еще одну потерю перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Лазарет команды пополнил Юрий Сергиенко, получивший повреждение в матче с "Ак Барсом". Он присоединился к травмированным Линдену Вею и Дмитрию Гуркову.

Матч против "Динамо" пройдет сегодня, 3 февраля, в Москве. Начало в 22:30.

Московский клуб набрал 75 очков и занимает пятое место в Западной конференции. У "Барыса" 57 баллов и десятое место на Востоке.

В последнем матче астанчане уступили на выезде "Ак Барсу" - 1:2.

Между собой "Барыс" и "Динамо" встречались 29 января в Астане. В той встрече российский клуб выиграл в овертайме - 2:1.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы