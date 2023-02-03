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Новости спорта Хоккей КХЛ
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Прямая трансляция матча "Динамо" - "Барыс" в КХЛ

Прямая трансляция матча "Динамо" - "Барыс" в КХЛ
©ХК "Барыс"

Сегодня, 3 февраля, "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет с московским "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Москве начнется в 22:30 по времени Астаны. Матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Динамо" набрало 75 очков и занимает пятое место в Западной конференции. У "Барыса" 57 баллов и десятое место на Востоке.

В последнем матче астанчане уступили на выезде "Ак Барсу" - 1:2.

Между собой "Барыс" и "Динамо" встречались 29 января в Астане. В той встрече российский клуб выиграл в овертайме - 2:1.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Динамо Москва

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