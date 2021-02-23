"Барыс" назвал состав на матч с потенциальным соперником по плей-офф

ХК "Барыс" назвал состав на первый матч последней игровой серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая пройдет на выезде, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 23 февраля, подопечные Юрия Михайлиса в Казани сыграют с "Ак Барсом", который также является потенциальным соперником по первому раунду плей-офф. Начало - в 17:30 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция матча КХЛ "Ак Барс" - "Барыс"

Вратарь: Хенрик Карлссон (Денис Кудрявцев);

Даррен Диц - Алексей Маклюков, Кирилл Панюков - Фил Варон - Мэтт Фрэттин;

Алекс Линтуниеми - Егор Шалапов, Якоб Лилья - Линус Виделль - Алихан Асетов;

Диллон Хетерингтон - Самат Данияр, Никита Михайлис - Кертис Волк - Дмитрий Шевченко;

Максим Мусоров, Павел Акользин - Аркадий Шестаков - Егор Петухов.

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