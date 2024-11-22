"Барыс" назвал состав на матч с конкурентом по конференции КХЛ
©ХК "Барыс"
Столичный "Барыс" сыграет с хабаровским "Амуром" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
Столичный "Барыс" сыграет с хабаровским "Амуром" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
Встреча состоится сегодня, 22 ноября, в Астане и начнется в 19:00 по местному времени.
Подопечные Галыма Мамбеталиева проведут игру в таком составе:
Команды соседствуют в таблице Восточной конференции: астанчане с 20 очками идут на 11-м месте, а хабаровчане, имея в активе 13 баллов, располагаются на последней, 12-й строчке.
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