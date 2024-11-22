Прямая трансляция матча "Барыса" после громкой сенсации в КХЛ

Сегодня, 22 ноября, столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет на своем льду с хабаровским "Амуром", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Барыс Арене" начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Начало трансляции на телеканале Qazsport начнется в 18:50.

Прямая трансляция на телеканале Qazsport

Напомним, в предыдущем матча, который состоялся 20 ноября в Астане "Барыс" обыграл обладателя Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург".

"Барыс" набрал 20 очков и занимает предпоследнее, 11 место в Восточной конференции. У идущего на последнем месте "Амура" 13 баллов.