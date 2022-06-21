"Барыс" намерен сохранить своего лучшего форварда

"Барыс" намерен подписать новый контракт с форвардом Линденом Веем, сообщает Allhocckey.ru.

Канадец, считающийся одним из лучших форвардов "Барыса", также не против продолжить карьеру в казахстанском клубе.

В минувшем сезоне КХЛ он провел за команду 25 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал девять результативных передач.

Также в КХЛ 30-летний канадец выступал за ЦСКА и СКА. Всего на его счету в лиге 240 матчей и 191 (57+134) очко.

Появилась информация о лучшем форварде "Барыса"