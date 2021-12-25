"Барыс" может потерять одного из лидеров на матч с "Трактором"

Сегодня, 25 декабря, "Барыс" завершает выездную серию в Челябинске матчем против одного из лидеров "Трактора". Как сообщает пресс-служба клуба, эту игру из-за травмы может пропустить канадский нападающий Коди Куник.

"В списке травмированных по-прежнему находится нападающий Аркадий Шестаков. С большой долей вероятности встречу также пропустит форвард Коди Куник, получивший повреждение в третьем периоде встречи с "Ак Барсом", - говорится в сообщении.

Матч между "Трактором" и "Барысом" пройдет на "Арене-Трактор имени Валерия Белоусова" и начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. Причем хозяева сыграют в этой игре в специальной форме.

"Трактор", набрав 61 очко в 43 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а "Барыс" с 40 баллами располагается на восьмой строчке.