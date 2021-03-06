"Барыс" и "Металлург" назвали составы на третий матч серии плей-офф КХЛ

Игра начнется в 17:00.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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6 марта 16:11

"Барыс" и "Металлург" назвали составы на третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В воротах "Барыса" сыграет Ортио, а вторым вратарем будет Карлссон.

Первая пятерка: Маклюков - Диц, Панюков -  Вароне - Фрэттин.
Вторая пятерка: Хетерингтон - Шалапов, Старченко - Сагадеев - Акользин.
Третья пятерка: Линтуниеми - Блэкер, Лилья - Виделль - Михайлис.
Четвертая пятерка: Шевченко - Шестаков - Петухов, Мусоров.

У магнитогорской команды место в воротах займет Юхо Олкинуора.

Напомним, первую игру выиграла "Магнитка" со счетом 7:4, а вторую - "Барыс" в овертайме - 2:1. Счет в серии 1:1, ближайшие две игры пройдут в Нур-Султане.  

Метки:
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Хоккей КХЛ
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6 марта 16:11
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