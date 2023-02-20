"Барыс" едва не дожал "Авангард" в матче с семью голами

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 21:49
©ХК "Барыс"

"Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил на выезде омскому "Авангарду", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Омске завершилась со счетом 4:3 в пользу соперника казахстанского клуба. В первом периоде шайбу забросил Алексей Береглазов (4-я минута). Иван Телегин (33-я) во втором периоде удвоил преимущество омичей.

Дубль Антона Сагадеева на 34-й и 39-й минутах нивелировал преимущество "Авангарда". Впрочем, Михаил Грицюк на последней минуте второго периода вновь склонил чашу весов на сторону омичей.

В заключительном периоде на 49-й минуте Алекс Броадхертс увеличил отрыв хозяев льда, а гол астанчанина Кирилла Савицкого на 57-й минуте позволил "Барысу" уступить с минимальной разницей.

В заключительном матче сезона "Барыс" сыграет против новосибирской "Сибири" 22 февраля.

Подопечные тренера Андрея Скабелки уже не имеют шансов на попадание в плей-офф КХЛ.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард

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